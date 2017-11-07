Haber: Semih Baykal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ilginç bir istatistiği ortaya çıkardı. TÜİK, geçtiğimiz yıl illerde ve ilçelerde evlenen çiftlerin sayısını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre ilimizde Evlenen çift sayısı bin 986 olmuştur. İlimiz ilçelerinde 2016 yılında en fazla evlenme bin 366 çift ile Merkez ilçesinde olmuştur. Merkez ilçesini sırasıyla 240 Çift ile Gerede İlçesi, 103 çift ile Mudurnu, 90 çift ile Mengen, 76 çift ile Göynük, 57 çift ile Yeniçağa, 28 çift ile Dörtdivan, 17 çift ile Seben, 9 çift ile Kıbrıscık ilçesi izlemiştir.