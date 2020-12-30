İlimizde araç sayısı artıyor

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 24 milyon 64 bin 532 oldu. TÜİK verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kasım ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara bölgesinde illeri bakıldığında Kocaeli’de araç sayısı 419 bin 13, Sakarya’da 298 bin 225, Düzce’de 115 bin 500, Bolu’da 118 bin 200, Yalova’da ise 68 bin 325 olarak belirlendi.

BOLU’DA ARAÇ SAYISI ARTIYOR

TÜİK verilerine göre, ilimiz Bolu’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 118 bin 200 olarak belirlendi. İlimizde trafiğe kayıtlı araçların 57 bin 673’ünü otomobil, bin 530’unu minibüs, 936’sını otobüs, 17 bin 94’ünü kamyonet, 6 bin 19’unu kamyon, 12 bin 72’sini motosiklet, 22 bin 365’ini traktör, 511’ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. İstatistiklere göre ilimizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonuna göre 339 arttı. Araç türlerine göre bakıldığında ise otomobil 171, kamyonet 78, kamyon 19, motosiklet 6, traktör 68, özel amaçlı taşıt 2 artış gösterdi. Öte yandan minibüs sayısı 4, otobüs sayısı ise 1 düştü.