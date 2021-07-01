İlimizde aşı seferberliği başladı



Haber: Aysun Beykoz

Aşı yaşının 18 düşmesi ile birlikte ilimizde yeni aşı noktaları hizmet vermeye başladı. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol yeni açılan aşı noktaları ile birlikte, Bolu’da kurulan aşı noktalarını vatandaşa çağrı yaparak açıkladı.

Yaptığı açıklamada “Yeni açılanlarla beraber tüm aşı uygulama noktalarımız, bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Buna göre Bolu’da Sağlık kuruluşları dışında halka açık yerlerde kurulan aşı uygulama noktaları şunlar:

15 Temmuz Demokrasi Meydanı

Kardelen Meydanı

Semt Pazarları

HighwayAvm

14 BurdaAvm

Narven Termal Tesisleri

Atatürk Orman Parkı

Karaçayır Parkı’na aşı uygulama noktaları kuruldu.

Demirkol açıklamalarına ek olarak yaptığı Yeni aşı notları paylaşımında; ”Sağlıkçılar ve 50 yaş üstü vatandaşlara 3. doz aşı hakkını, istedikleri aşı ile sisteme tanımladıklarını söyledi. Ayrıca Covid geçirenlerin aşı olmak için bekleme süreleri 6 aydan üç aya indiğini söyledi. Son olarak Biontech 2. doz aşıları için bekleme süresi de 6 haftadan 4 haftaya indiğini belirterek” vatandaşları aşı olmaya davet etti.