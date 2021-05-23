İlimizde aşılama hızlandı

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde aşılama çalışmaları 15 Ocak itibariyle başladı. İlk etapta Çin’in Sinovac şirketinden alınan CoronaVac aşıları uygulanmaya başladı. Daha sonra Alman Biontech aşılarının gelmesi ile birlikte aşılamada vatandaşlara tercih imkanı sunuldu. Bir yandan yaşanan vaka artışları öte yandan alınan sıkı tedbir kararları gölgesinde devam eden aşılama çalışmalarına son olarak ise Rus menşeli Sputnik-V aşısı katıldı. Geçtiğimiz haftalarda ülkemize ulaşan Sputnik-V aşısının gerekli güvenlik testlerinin ardından kullanıma sunulması bekleniyor. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Biontech ile 120 milyon doz aşı için anlaşmaya varıldı. Yeni parti aşılarla birlikte Haziran ayında aşı uygulamasının hızlı bir ivme kazanacağı düşünülüyor.

BOLU’DA AŞI SAYISI 142 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme sayfasında yer alan verilere göre ülkemizde aşılama sayısı 28 milyona yaklaştı. Toplam 27 milyon 800 binden fazla uygulanan aşıların 15 milyon 900 binden fazlası 1.doz olarak uygulanırken 11 milyon 900 binden fazlası ise 2. doz olarak uygulandı. İlimiz Bolu’da ise aşılama sayısı 142 bini geçti. Toplam uygulanan 142 bin 200’den fazla aşının 79 bin 800’den fazlası 1. doz olarak uygulanırken 62 bin 400’den fazlası ise 2. doz olarak uygulandı.