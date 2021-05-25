İlimizde doğurganlık hızı düştü

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.

DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, ilimiz Bolu’da canlı doğan bebek sayısı 2020 yılında 3 bin 048 oldu. Canlı doğan bebeklerin bin 497’si erkek, bin 551’i kız oldu. TÜİK verilerine göre ayrıca bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı ilimiz Bolu’da 2015 yılında 1,60 çocuk iken 2020 yılında 1,35 çocuk olarak gerçekleşti. Öte yandan bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise ilimizde 2015 yılında binde 11,9 iken 2020 yılında binde 9,7 oldu.

TÜRKİYE’DE DOĞURGANLIK HIZI

TÜİK verilerine göre ülkemizde toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. En düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2020 yılında binde 13,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2020 yılında 13,3 doğum düştü. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu.