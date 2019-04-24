İlimizde en çok ne ekiliyor!

Özel Haber: Birol ERTUNÇ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet raporuna göre il genel nüfusu 311 bin 810 olarak belirlenirken, merkez nüfusun 220 bin 274, köy ve ilçe nüfus sayısı 91 bin 536 olarak tespit edildi.

Faaliyet raporunda tarla bitkileri de şöyle sıralandı; Buğday, arpa, mısır(slajlık), patates, yonca, fiğ(yeşil ot), Ayçiçeği(yağlık), yulaf, şeker pancarı, nohut, kuru fasülye, çeltik.

Tarım alanları ise; Tarla arazisi 925 bin 927 dekar, sebze arazisi 10 bin 388 dekar, meyvelik arazi 38 bin 103 ve nadas alanı ise 206 bin 882 olarak belirlendi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 13:54