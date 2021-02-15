İlimizde kaç aşı yapıldı?

Haber: N. Halid Altundal

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen takvim kapsamında ilimizde aşılama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Çin’den alınan aşıların 2. partisinin güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşların da aşılamalarına başlandı. Öte yandan yeni aşıların gelmesi ile 2. doz aşılamalarına da geçildi. Bakanlığın Covid-19 Aşı sayfasında yer alan bilgilere göre ilimiz Bolu’da bugüne kadar 25 binden fazla aşı yapıldı. Aşıların 21 bin 500’ü 1. doz olarak uygulanırken bugüne kadar 3 bin 600’den fazla vatandaşın ise 2. doz aşılamaları yapıldı. Ülkemizde ise bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 4 milyonu aştı. Bu aşıların 3 milyon 500 bini 1. doz olarak uygulanırken geri kalan kısmı ise ikinci doz aşılama olarak yapıldı.

2. AŞAMAYA HAZIRLIK

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 2. aşama için hazırlık yapılıyor. Belirlenen takvime göre 2. aşamada öncelikle hizmetin sürdürülmesi için gerekli sektörler yer alıyor. Bu sektörler Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta-özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, öğretmenler-öğretim üyeleri, gıda sektörü, taşımacılık işinde çalışanlar olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Valileri, Kaymakamları, İl Emniyet Müdürlerini, Belediye Başkanlarını aşıda önderlik etmeye davet etti. Bu kapsamda hafta içi Vali Ahmet Ümit başta olmak üzere Kaymakamların, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aşı olması bekleniyor.

AŞILAMALARI EVDE YAPILIYOR

COVID-19 Çağrı Merkezine ulaşan ve aşı olmak istediğini belirten, evde sağlık hizmeti alan hastalar için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oluyor. Söz konusu vatandaşların aşılamaları, evlerinde sağlık ekiplerince zorlu hava şartlarında dahi devam ediyor.