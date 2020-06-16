İlimizde konut satışı düşüşte

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip olurken konut satış sayısının düşük olduğu il ise 4 konut ile Ardahan oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE ARTIŞ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde toplam konut satışı Nisan ayında Mart ayı rakamlarına göre sert bir düşüşe geçmişti. TÜİK’in Mayıs ayı verilerine göre ise Nisan ayında 2 bin 7 konutun satıldığı Doğu Marmara illerinden Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Yalova’da toplam 2 bin 327 konut satışı gerçekleşti.

BOLU’DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, konut satışı Mayıs ayında bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Mart ayında 499, Nisan ayında ise 215 konutun satıldığı ilimizde Mayıs ayı itibariyle 174 konut satışı gerçekleşti. Öte yandan TÜİK Doğu Marmara Bölgesi illerinden Kocaeli’de bin 117, Sakarya’da 505, Düzce’de 249, Yalova’da ise 282 konut satıldı.