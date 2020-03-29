İlimizde sayı artmaya başladı

Haber: N. Halid Altundal

İlimizde koronavirüsle mücadele için tüm tedbirler uygulanırken ne yazık ki test sonucu pozitif çıkan vakalara rastlandı. İl dışından gelenlerin sayısının artmasına bağlı olarak ortaya çıkan pozitif vakaya yenileri eklendi. Edinilen bilgiye göre yapılan testler sonucunda 5 pozitif vaka tespit edildi. Daha önceden bir pozitif vaka olduğu bilinen ilimizde yeni vakalarla birlikte koronavirüsü hastası sayısı 6’ya çıktı.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 21:30