İlimizde sıcaklık artacak

Haber: Aysun Beykoz

Bolu ve çevresinde de 30 Mayıs Cuma gününden itibaren sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasına doğru sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak. Buna göre Bolu ve çevresinde hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor.

30 Nisan Cuma(bugün) çok bulutlu en yüksek sıcaklık 23 en düşük 10 derece

1 Mayıs Cumartesi parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 25 en düşük 11 derece

2 Mayıs Pazar parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 27 en düşük 14 derece

3 Mayıs Pazartesi parçalı bulutlu en yüksek sıcaklık 27 en düşük 15 derece

olacağı tahmin ediliyor.