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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • İlimizde taban fiyat 431 lira

    Hazine Müsteşarlığınca illere göre zorunlu trafik sigortası taban fiyatları belirlendi. Açıklanan fiyat verilerine göre Bolu’da hususi hizmete mahsus otomobiller için sigorta taban fiyatı 431 lira olarak açıklandı.

    13 Nisan 2017 Perşembe 07:10
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    İlimizde taban fiyat 431 lira

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Hazine Müsteşarlığınca, yarından itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları bazında, zorunlu trafik sigortalarına yönelik azami primlerin belirlendiği bildirildi. Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediği ifade edildi. Hazine Müsteşarlığınca yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirme neticesinde, anılan sigortanın zorunlu olması ve sigortalılar açısından primlerin ödenebilecek seviyede tutulması hususları göz önünde bulundurularak, 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, zorunlu trafik sigortalarına ilişkin bazı usul ve esasların yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin olarak, Müsteşarlığımızca ‘Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelge’ düzenlenmiş olup, söz konusu uygulamayla 12 Nisan 2017 tarihinden itibaren düzenlenecek zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin her bir araç grubu, basamak ve il grupları (trafik yoğunluğu ve kaza istatistikleri göz önünde bulundurularak) bazında zorunlu trafik sigortalarına ilişkin azami primler belirlenmiştir. Söz konusu azami prim tutarları, bu tarihten itibaren düzenlenecek poliçelere uygulanacak olup, bahse konu tarihten önce akdedilmiş olan zorunlu trafik sigortası poliçeleri iptal ettirilerek yeni poliçe düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamaya göre Bolu ve bölge illerinde taban ve tavan fiyatları şöyle; Kocaeli, Ankara ve Bursa için 457 lirayla 2 bin 78 lira arasında. Sakarya, Düzce ve Karabük için 439 lirayla bin 997 lira arasında, Zonguldak, Bolu ve Bilecik, için 431 lirayla bin 957 lira arasında. Çankırı ve Bartın, için 426 lirayla bin 937 lira arasında.

    Anahtar Kelimeler: Hazine, Müsteşarlığınca, Illere, Göre, Zorunlu

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