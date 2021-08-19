İlimizde vaka sayıları düşüşte

Haber: Yasin Bilgin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Bu rakam ilimizde 31 Temmuz- 6 Ağustos 2021 tarihlerinde her 100 bin kişide kovid-19 vaka sayısı 122,4 iken, 7 Ağustos – 13 Ağustos 2021 tarihlerinde her 100 bin kişide 112,77’e düştü. Geçtiğimiz haftanın oranlarına göre aşılamanın etkisi ile ilimizde yüzde 10’luk düşüş yaşandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fahrettin Koca; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım" ifadelerini kullandı.