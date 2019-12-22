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İlimize 10 yeni doktor atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ilimize 10 yeni doktor ataması gerçekleştirildi. Yeni atanan doktorlardan 6’sı Merkez, 2’si Mengen, 1’i Mudurnu ve 1’i de Yeniçağa’da görev yapacak.

İlimize 10 yeni doktor atandı

Haber: N. Halid Altundal
Sağlık alanında hizmet kapasitesini her geçen gün genişleten ilimiz Bolu’ya Sağlık Bakanlığı tarafından yeni doktor atamaları yapıldı. Bakanlıktan yapılan duyuruda ilimiz Merkez, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa yeni doktorlar görevlendirildi. Yapılan atamalara göre ilimiz Merkezinde Bolu 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 1 tabip, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine Hemotoloji alanına 1, Tıbbi Genetik alanına 1, Tıbbi Onkoloji alanına 1 uzman tabip, BAİBÜ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanına 1 uzman tabip, İzzet Baysal Devlet Hastanesine 1 tabip, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine 1, Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesine 1, Mengen İlçe Devlet Hastanesine 1 Aile Hekimi ve Mengen İlçe Devlet Hastanesine 1 tabip görevlendirildi.
 

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2019, 12:24
Esra Perçin

Esra Perçin

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