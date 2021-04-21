İlimizin gürültü eylem planı hazır!

Haber: Aysun Beykoz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gürültü ile mücadeleye yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, 49 havalimanı ve 46 ilin gürültü haritası ile 17 ilin gürültü eylem planı tamamlandı.Türkiye'nin 'Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne göre, nüfusu 100 binden fazla olan ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 1000 kişinin üzerinde olan şehirleşmiş alanların stratejik gürültü haritalarının hazırlanması gerekiyor. Bu ölçütler kapsamındaki 66 ilden 46'sının gürültü haritası hazırlandı.

17 İLİN GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI TAMAMLANDI

Bakanlığın koordinasyonunda, stratejik gürültü haritası sonuçları göz önünde bulundurularak yürütülen illerin gürültü eylem plan çalışmaları da hız kazandı.

Bu bağlamdaBolu, Konya, Bursa, Mersin, Kayseri, Sivas, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Antalya, Balıkesir, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Kahramanmaraş, Trabzon ve Sakarya'nın çevresel gürültü eylem planları tamamlandı.

60 BİN METREKARE GÜRÜLTÜ BARİYERİ YAPILACAK

Bakanlık teknik gereklilikleri ve başvuru şartlarını sağlayan gürültü bariyeri projelerine de finansal destek sağlıyor. Bakanlık öncülüğünde sağlanan destek ile Türkiye genelinde toplam 60 bin metrekare gürültü bariyeri kurulacak.

Öte yandan bakanlığın yılın ilk 3 ayında yapılan gürültü denetimlerinde 142 işletmeye 749 bin 440 TL cezai işlem uygulandı.