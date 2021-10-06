İlimizin sorunlarını ele aldılar

Haber: Ceylan Beykoz

AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Bolu'yu ilgilendiren konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşmede Bolu'nun projeleri ve sorunları ele alındı.

“İlimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk”

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, ziyaretin ardından paylaşımda bulunarak; “Milletvekili arkadaşım Fehmi Küpçü ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn. Vedat Bilgin ile bir araya gelerek Bolu'muzu ilgilendiren konular ile ilgili istişarelerde bulunduk..” ifadelerini kullandı.