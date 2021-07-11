İlimizyeni güzellik merkezine kavuştu

Hbaer: Aysın Beykoz

BMT güzellik Epilasyon merkezinin açılış kurdelesini Ak Parti Bolu Milletvekili Avukat Arzu Aydın ve merkezin sahibi Buğse Mısra Tura kesti. Açılış sonrası Arzu Aydın şu İfadeleri dile getirdi:

“BMT Güzellik ve Epilasyon Merkezi’nin açılışına katıldık. Hem mekân sahiplerine hem de Bolululara hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Tabi Bolulu bütün hanımların, bütün hemşerilerimizin güzel olduğu noktasında hepimiz zannediyorum hemfikiriz. Ama tabi özellikle son dönemde daha da gündemde olan kendine bakmak, kendiyle barışık olmak, daha sağlıklı sıhhatli bir yaşam sürmek adına hanımlarımızın bakımla ilgili tercihlerinin olduğunu da görüyoruz. Bu mimaride hizmet vermek için açılan işyerimize ve Bolumuza bereketli ve bol kazançlar diliyoruz. Rabbim İnşallah hayırlı müşteriler, hayırlı kazançlar verir ve bunu hayır yolda kullanmayı nasip eder. “

Genç girişimci Buğse Mısra Tura da duygu ve düşüncelerini paylaştı.

“Yıllardır hayalini kurduğum ve kendimi en iyi şekilde geliştirip eğitimimi aldığım ve çok çaba sarf ederek sahip olduğum için çok mutlu ve gururluyum. En iyi şekilde uzman kadro ile herkese en güzel hizmeti sunacağımız bir yer olmasını diliyorum. Çok heyecanlıyım. Aynı zamanda çok güzel hizmet vereceğimizden eminim. Güzellik merkezimizde sizleri görmekten ve buradan mutlu ayrıldığınıza şahit olmaktan mutluluk duyacağız.” dedi.