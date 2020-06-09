İlk 100’e girdi, Bolu’nun gururu oldu

Haber: N. Halid Altundal

Türk turizminde 25 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren Etsgroup’un, birikimlerini misafirlerine aktarmak, onları doğru bir şekilde bilgilendirmek ve tatile gidecek kişilere yol göstermek oluşturduğu otelpuan.com platformu otellerde konaklamış kişilerce yapılan değerlendirmeleri ve puanlamalar doğrultusunda Türkiye’nin en beğenilen ilk 100 otelini listeledi.

Ülkemizin en gözde tatil mekanlarında yer alan ünlü otellerin bulunduğu listede ilimizden Abant Şömine’s Otel de yer aldı. Abant Yolu üzeri Akçaalan Köyü üzerinde misafirlerine büyük bir titizlikle hizmet veren Abant Şömine’s Otel eşsiz doğa manzarası eşliğinde verdiği hizmet ile “Türkiye’nin En Beğenilen İlk 100 Oteli” listesine 20. sıradan girerek ilimiz Bolu’nun gururu oldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 13:35