Haber: Kasım ŞAHİN

Bir dönem tavukçuluk sektörüne uzun yıllar damgasını vuran ve isminden yıllarca söz ettiren türesin kardeşlerden Uğur Türesin, Mudurnu ilçe belediye başkan aday adayı olduğunu bastırdığı broşürü de sosyal medya üzerinden paylaşan Türesin; “Belediyemiz halk ekmeği gibi tavuk üretecek, “Doğal köy tavuğunu” birlikte üreteceğiz ve “Her şey önce Mudurnu için” sloganlarına yer verdi.

Türesin, Ak Parti Mudurnu ilçe belediye başkan adaş adaylığını şöyle duyurdu; Memleket sevgisi için köyümüze geri dönmek için her alanda üreten köyler mahalleleri Mudurnu markasıyla projelendireceğiz Ak Partiden aday adayı olacağım.

Geçmişte aday adayı oldum halk seçecek biliyorum il ilçe teşkilatları delegeleri istiyor seçiyor fakat geçmişte malum fırıncı kardeşimin etkisi gönül hataları ve tarafından dizayn edilen o anki il başkanı olmaz bizden daha bilgili tecrübeli bizleri Uğur bey dinlemez sadet zincirimiz bozulur diye sihirli kalemleriyle il teşkilatı yetkisindeki anketleri ayarlıyorlar delegenin iradesine baskı yapıyorlar idi 2 kez aday adayı iken aday yapmadılar.

Bu gibi sebeplerden den Cumhurbaşkanımız adil il yönetimi için el koydu yeni Bolu il bakanlığı seçiminde inşallah parti içi demokrasi gelecek partimiz güçlenecek oyumuz hizmetimiz çoğalacak kaybettiğimiz ilçe ve bir vekilliğimizi geri alacağız.

Önümüzdeki seçimlerde bu kezde inandım AK Partimden adayım. Mudurnulunun hayali Köyde yaşam Mudurnu sevdası gerçekleşmesi için Son kez adayım.

Can hemşehrilerim Bolu yolumuz hastanemiz içecek suyumuz yerel siyasilerin fanatik siyasetleri nedeniyle yılan hikayesine döndü bunları siyaset farkı gözetmeden çözeceğiz.Çevre ve doğamız yeraltı sıcak su ve madenlerinin adil paylaşımı konaklarımıza evlerimize sıcaksu tahsisi için her alanda üretimler koordinasyonu pazarlaması için sizlerin desteği gücü oluru ile adayım.

Bir hedefimiz Sevdamız Mudurnu’muz için birlikte başardık yine birlikte başaracağız

14.1.2018

Uğur TÜRESİN