İlk aday Kurt çalışmalara başladı

Haber: Ceylan Beykoz

2023 yılında yapılması muhtemel milletvekili seçimlerinde aday adaylığını daha önce açıklayan ve ardından çalışmalara başlayan Ahmet Kurt, Saadet Partisi İl Başkanı İsa Sayın tarafından karşılandı. İsa Sayın ve Kurt önümüzdeki dönem ve siyasi gündem konusunda fikir alışverişinde bulundular. Ziyaret sonrası İsa Sayın yaptığı açıklamada “Bolu Yaman Madencilik Firmasının Sahibi Ahmet Kurt beyefendi ve beraberindeki heyet partimizi ziyarete geldi. Önümüzdeki seçimlerde CHP'den milletvekili aday adaylığı için çalışmalara şimdiden başladığını beyan eden Ahmet Bey’e ve ekibine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 12:18