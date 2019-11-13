“İlk Ara Tatile” özel fırsatlar Özdilek’te!

Haber: Ceylan Beykoz

Birbirinden kaliteli markaların binlerce çeşit ürününü uygun fiyatlar ve kampanyalarla misafirlerine sunan Özdilek Bolu AVM, 16 - 24 Kasım tarihleri arasında “ilk ara tatile özel indirimler”le tüm ziyaretçilerini bekliyor.

Özdilek Bolu AVM’den fırsat indirimleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Seçili oyuncaklarda yüzde 60’a varan indirimler, kırtasiye ürünlerinde ve kitaplarda ise ikinci ürüne yüzde 50 indirim uygulamasından faydalanmak için 16 – 24 Kasım tarihlerinde Özdilek mağazaları, Özdilekteyim.com ve Özdilek hipermarketlerine uğramayı unutmayın.

“LİSANSLI ÇOCUK ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR”

Kız ve erkek çocuklar için lisanslı eşofman takımları ve havlu bornoz setlerinden, yine miniklerin çok sevdiği animasyon filmi Karlar Ülkesi ve Avengers karakterlerinin yer aldığı Disney Lisanslı nevresim takımlarına kadar kaliteli ürünlerin kampanyalı fiyatlarla sunulduğu Özdilek indirim fırsatları sizi bekliyor. Çocuklarını ilk ara tatilde hediye ile sevindirmek isteyen aileler için Özdilek mağazaları ve Özdilekteyim.com yine en uğrak nokta olmaya devam edecek.”