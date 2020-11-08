İlk araç İzmir’e gitti

Bolu Valiliği koordinesinde İzmir’deki depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerini taşıyan ilk araç yola çıktı. Vali Ahmet Ümit, Bolu halkına teşekkür etti.

İlk araç İzmir’e gitti

Haber: N. Halid Altundal

İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından Bolu Valiliği, afetzedeler için yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyası kapsamında afetzedelere ulaştırılmak üzere yeni battaniye ve gıda kolisi toplandı. Kampanyaya çok sayıda Bolulu vatandaş ve STK’ler destek verdi. Vali Ahmet Ümit, toplanan yardımları taşıyan ilk aracın yola çıktığını açıkladı. Bolu halkına teşekkür eden Vali Ümit, “Bolu’dan İzmir’e yardım eli. İzmir depreminden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Valiliğimizin koordinesinde Bolulu yardımsever vatandaşlarımızın katkılarından oluşan yardımların ilk kısmı yola çıktı. Yardım kampanyamız devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

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