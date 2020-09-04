İlk belirlemelere göre ceset tecavüz zanlısına ait

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Havullu Yaylası mevkiinde bulunan ceset olayı ile ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş yaptığı açıklamada cesedin üzerinden Samiye Güler isimli şahsa karşı nitelikli cinsel saldırı suçu şüphelisi Menderes Atay’a ait sürücü belgesi çıktığını belirtti. Ayrıca olay yerinde yapılan ilk incelemelerde cesedin yaklaşık 15 ila 30 gün önce öldüğü tespit edildi.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ VE KİMLİK TESPİTİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Olayla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı açıklamada “23.06.2020 tarih 22:30 saatlerinde Gerede ilçesi Çoğullu köyünde gerçekleşen 03.01.1933 doğumlu Samiye Güler isimli şahsa karşı nitelikli cinsel saldırı suçu şüphelisi olan Menderes Atay hakkında 02.07.2020 tarihinde yakalama emri çıkarılmış ancak şahıs halen firar durumunda idi. 03.09.2020 tarihinde saat 20:30 sıralarında Gerede İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir şahıs hayvan otlatmak için gittiği Havullu Köyü Doğançayırı mevkinde kullanılmayan metruk bir yayla evinde bir ceset gördüğü ihbarında bulunmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede çürümüş halde olan yaklaşık 15-30 gün önce değerlendirilen bir erkek cesedi olduğu tespit edilmiştir. Cesedin çürümüş halde olması sebebiyle tam olarak kimliği tespit edilememekle birlikte üzerindeki kıyafetler ve eşyalardan yola çakılarak firar halde olan Menderes Atay olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca cesedin üzerinden Menderes Atay’a ait olan sürücü belgesi ile ele geçirilmiştir. Ceset otopsi ve DNA kimlik tespiti için Bolu Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak” ifadelerini kullandı.