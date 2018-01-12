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12 Ocak 2018 Cuma
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    • İlk Buzağısı Doğan Genç Çiftçi Duygusal Anlar Yaşadı

    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projeleri Bolu'da meyvelerini vermeye devam ediyor.

    12 Ocak 2018 Cuma 07:30
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    İlk Buzağısı Doğan Genç Çiftçi Duygusal Anlar Yaşadı

    Haber: Esra Öztürk

    Mudurnu ilçesi Elmacıkdere köyü Genç Çiftçilerinden Meryem Sarıarslan, 2016 yılı Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvancılık projesine başvuru yaparak 6 baş besi danası almaya hak kazanmış, Simental, Angus ve Limuzin ırklı hayvanlar teslim edilmişti. 1 senelik bakım besleme sonucunda ilk buzağısını aldığını, sahibi olduğu diğer 3 hayvanında gebe olduğunu belirten Genç Çiftçi Meryem Sarıarslan konuşmasında; 'Projeye başvuru yapmadan önce hiç hayvanım yoktu. Bu proje sayesinde hayvancılık yapmaya başladım ve haneme kazanç sağlama aşamasına geldim. Gelen hayvanların sağlığı yerinde olmakla beraber, buzağısını aldıktan sonra evimin ve özellikle çocuklarımın süt, yoğurt peynir ihtiyacını da karşılamaya başladım" dedi. Projeden memnuniyetini dile getirirken gözyaşlarını tutamayan Sarıarslan Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizden ve sizlerden razı olsun, dileğim benim gibi ihtiyacı olan insanlarında projeden yararlanması yönündedir ifadelerinde bulundu. Genç çiftçi hayvanların yem ihtiyacını köydeki atıl durumdaki tarlaları kiralayarak buğday, yonca, yem bezelyesi ve mısır ekmek suretiyle bütün kaba yem ihtiyacını kendilerinin karşıladığını belirtti. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından hayvanların bakımı ve beslenmesi konusunda tavsiyelerde bulunulurken, konu ile ilgili il ve ilçe müdürlüğü tarafından her zaman destek ve yardımcı olunacağı söylendi.

    “BİR BUZAĞI DOĞAR HÂNE KAZANIR, HALK KAZANIR, ÜLKE KAZANIR”

    Konuya ilişkin olarak İl Müdürü Fahri Tetik yaptığı açıklamada; “Bu projeler genç çiftçilerimizin köye geri dönüş projesinin sahadaki başarı göstergesidir. 2018 yılı buzağı ölümlerini önleme ve hayvancılık yılı ilan edilmiş olup, bu projelerle ülkemizin ve ilimizin üretimine katkı sağlanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da bu tür projeler amacına uygun olarak uygulanmaya devam edecektir. Sevinç gözyaşı döken çiftçimizin bu tavrı bizi mutlu etmiştir, Unutmayalım ki bir buzağı doğar hâne kazanır, halk kazanır, ülke kazanır” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Gıda, Tarım, Hayvancılık, Bakanlığınca, Uygulanmakta

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