HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’da, 9 yaşında başladığı ayakkabı imalatı mesleğini 64 yıldır devam ettiren evil ve 5 torun sahibi Mehmet Arslan, Yukarı Çarşı’da bulunan 8 metrekarelik dükkanında sipariş üzerine el emeği ayakkabılar üretiyor.

Küçük yaşlarda babasını kaybettiğini ve hiç okula gitmediğini belirtenArslan, hayatında hiç tati yapmadan çalıştığını ifade ederek, “9 yaşımda elime çekici aldım ve askere gidene kadar hep usta yanında çalıştım. Herşeyi ustalarımdan öğrendim ve hiç okula gitmedim. 26 ay askerlik yaptıktan sonar memleketime geldim ve bir yıl başkasının yanında çalıştıktan sonra kendi dükkanımı açtım” dedi.

Kendi dükkanı açtıktan sonar çalışarak makineler aldığını belirten 73 yaşındaki Mehmet Arslan, “Çocuklarımı çekiçle büyüttüm. Annemden babamdan miras almadım. Haftanın her günü, Pazar günleri de dahil 73 yaşıma kadar hergün çalıştım. Yanımda 5-6 tane çırak yetiştirdim ama bu mesleği yapmadılar. Onlar bu mesleği yapmayınca ben de yalnız kaldım. Şimdi çırak yok, bunun sıkıntısını çekiyoruz” şeklinde konuştu.

Sipariş üzerine özel ayakkabılar yaptığınıve onlar da olmasa geçinemeyeciğini söyleyen Arslan şunları kaydetti:

“Benim yaptığım iş fabrikadan üstün. Ben elimde kalıba çekiyorum, fabrikada makine çekiyor. Mesela biz ilaç kullanıyoruz, fabrika kalıba çekerken ilaç kullanmaz. Onlar zımba teliyle yapar. Bizim ayakkabılarımız daha sağlam veuzun ömürlü olur. Ama yeni yetişen gençler bizim yaptığımız ayakkabıları ihtiyar ayakkabısı diyerek giymiyor.”



