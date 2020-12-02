İlk cezayı o yedi

Haber: C. Kutay Aykan

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta başında açıklanan karara göre hafta içi her gün sat 21.00’den sabah 05.00’a kadar sokağa çıkmak yasaklandı. İlk uygulama Salı akşamı başladı. Saatler 21.00’a yaklaşırken birçok vatandaş evlerine yetişmek için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Saat 21.00’den sonra başlayan yasak kapsamında emniyet ekipleri de kontrol noktaları oluşturdu. Yasağın başlamasıyla birlikte İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı ve Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Valilik önünde bulunan kontrol noktasında sokağa çıkma yasağı denetimleri yapan ekipler kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ve araç sürücülerine ceza kesti.

YASAKTAN HABERİ YOKMUŞ!

Valilik önündeki denetimlerde emniyet ekipleri bir taksiyi durdurdu. Nöbetçi olduğu belirlenen taksi sürücüsü ceza almaktan kurtulurken taksi içinde bulunan Irak uyruklu Ammar Shakir cezadan kurtulamadı. Emniyet ekipleri Ammar Shakir’e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesti. Irak uyruklu Ammar Shakir, yabancı olduğunu belirterek yasaktan haberdar olmadığını söyledi.