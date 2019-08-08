İlk destek Başkan Özcan’dan

Haber: Esra Öztürk

Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında konuşan Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Cihan Tutal, komisyonun çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Tutal ayrıca, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları için mama ve çeşitli yardımların sağlanması için başlatılan bağış kampanyasını da meclis üyelerine aktararak destek istedi. Tutal’ın konuşmasının ardından sözü alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kampanyaya ilk destek verenlerden oldu. Başkan Özcan, kampanya kapsamında 5 bin TL bağışta bulunacağını taahhüt etti.

Bağışta bulunmak isteyecekler için Bolu Belediyesi Hayvan Hakları Komisyonu tarafından T.C. Halk Bankası Bolu Şubesinde açılan banka hesap numarası IBAN: TR18 0001 2009 2560 0007 0000 60