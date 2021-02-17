İlk doz aşısı vuruldu

Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım demesi üzerine Gerede Belediye Başkanı olan Mustafa Allar İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan ile birlikte ilk doz koranavirüs aşısını oldular. Mustafa Allar, “koranavirüsün ülkemizde görüldüğü günden bugüne kadar büyük bir özveri ve fedakarlık ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bir an önce ülkemizi virüs belasından kurtulmayı nasip etsin inşallah” dedi.

Şu ana kadar 4 milyon 818 bin 588 kişi aşılandı. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 60 yaş üzerindeki kişilerin ilk doz aşılarının uygulanması devam ediyor. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarının 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.