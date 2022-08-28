İlk duruşmasında bahaneler uydurmuştu

Haber: C. Kutay Aykan

11 Ocak tarihinde merkeze bağlı Yenigeçitverenköyünde bir tavuk çiftliğinin inşaatında çalışırken Ahmet Kuyucu ile Necati Geyik arasında akşam saatlerinde kavga çıkmıştı. Kavgada Geyik, ustası olan Kuyucu’yu kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinde ölmesine neden olmuş ve kavgayı ayırmaya çalışan bir işçiyi de yaralamıştı. Olaydan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak jandarmaya teslim edilen Geyik, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SÜREKLİ OLARAK ÇOCUK SESLERİ DUYUYORUM

Geçtiğimiz aylarda ilk duruşması görülen tutuklu sanık Necati Geyik, mahkeme heyetine çeşitli bahaneler sunarak: “Olaydan iki ay önce ben Adana’da otururken ustam beni arayarak, Bolu’da inşaat işi olduğunu söyleyince kabul ettim. Ne var ki işten dolayı bazı sorunlar yaşadık. Olaydan sonra da kaçmadım. Hemen güvenlik görevlilerine gidip olayı anlatıp, jandarmanın gelmesini istedim. Jandarma gelince de teslim oldum. Kaçmak isteseydim, inşaatın arkası tarla, oradan kaçabilirdim” demiş ve ardından da, Adana’da ruhsal tedavi gördüğünü, akli melekelerini zaman zaman kaybettiğini ve sürekli olarak çocuk sesleri duyduğunusöylemişti.

Geyik’in tutukluluk halinin devamına karar verilirken sanık adli tatilin bitmesiyle birlikte 8 Eylül 2022 tarihinde bir kez daha Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022, 14:07