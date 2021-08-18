İlk fosil ağaç Bolu’da bulundu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Prof. Dr. Akkemik, “Oluşması milyonlarca yıl süren ve geçmiş jeolojik dönemlerdeki iklim ve bitki türleri hakkında bilgi alınabilen fosil ormanlarından ilki, Bolu Seben'de dikilen taşlaşmış ağaçlardan oluşuyor. Seben'in yanında -Türkiye'de Çamlıdere Ankara ve Beypazarı, Manisa-Osmançal, Bolu-Kuzca, Tokat ve Zile ve Erzurum da Trakya bölgesindeki taşlaşmış ağaç örneklerine dikkat çekiyor. Tespit edilen bu fosil ağaçları, günümüzde modernleşen çam, defne, selvi, sekoya, buhur, söğüt, palmiye ve kavak gibi türlerin atalarını oluşturmaktadır” dedi.

Akkemik, yaklaşık 18-20 milyon yıl önceki erken Miyosen dönemini kapsayan örneklerin dikili halde bulunduğunu belirterek, Bolu'nun Kuzca ilçesine bağlı Kuzca köyünde de fosil ağaçları bulunduğunu belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 16:31