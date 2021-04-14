İlk fosil ormanı Bolu’da

İlimiz Seben İlçesinde, 2013 yılında Türkiye'nin "ilk" fosil ormanı ilan edilen Hoçaş Fosil Ormanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü öncülüğünde, İstanbul ve Osmangazi üniversiteleri akademisyenleri tarafından yapıldı. İlçeye bağlı Hoçaş köyü civarında yaşanan erozyon sonucunda ortaya çıkan fosil ormanının, uluslararası arenada tanınırlığının arttırılması amaçlanıyor. Hoçaş köyüne yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan 900 rakımlı ve bölgedeki 975 hektarlık alanda bulunan fosil ormanında, birçok ağaç ve dal fosilleri bulunuyor. Ormanda, 18 ila 19 milyon yıl öncesine dayanan palmiye, kavak, söğüt, sedir, 3-5 ibreli çam, sığla, meşe ve zelkova ağaçlarının yanı sıra yaprak, dal fosilleri ile balık fosilleri de yer alıyor.