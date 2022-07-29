İlk gün 700 ton buğday alımı gerçekleşti

Haber: C. Kutay Aykan

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bolu’nun Karacağaç mevkisinde bulunan Patates Pazarı’nda Bolulu çiftçilerin getirdiği buğdayı ve arpayı satın almaya başladı.

28 Temmuz’dan 15 Ağustos’a kadar Bolu’daki çiftçilerden arpa ve buğday temin edecek olan Toprak Mahsulleri Ofisi, ilk gün 600-700 ton aralığında buğday alımı gerçekleştirdi.

TMO’YA YOĞUN TALEP

1 Ton buğdayı primle 7 bin 450 liradan, 1 ton arpayı primle 6 bin 200 liradan satmak isteyen çiftçiler sabahın erken saatlerinde ürünlerini kantara çıkartmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

SON TARİH 15 AĞUSTOS

28 Temmuz’da başlayan ve 15 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek olan arpa ve buğday alımı için ÇKS kaydı yaptırmak ve TMO ürün hesabı açtırmak gerekiyor. Gösterilen yoğun talep ve diğer buğday alıcılarının fiyatları kırması nedeniyle 3 günde dolan randevular, üreticilerin TMO’yu tercih ettiğini gösterdi.

HEDEF 700-800 TON BUĞDAY ALIMI

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin ilk gün 600-700 ton civarında buğday alımı gerçekleştirdiğini söyleyen Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri Bolu’ya 28 Temmuz 2022 tarihinde geldiler. Perşembe günü 600-700 ton buğday aldık. 29 Temmuz 2022 tarihinde ise 50’ye yakın traktörümüz ile birlikte 700-800 ton buğday almayı hedefliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ve personeline teşekkür ederiz. Çiftçinin, üreticinin malını çok değerinde alıyorlar. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Buğday almaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bir dahaki hafta da Toprak Mahsulleri Ofisi personeli burada olacak. Pazar günü de ara vermeden çiftçimizin ürününü alacağız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 14:00