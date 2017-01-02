Haber; Aysun BEYKOZ

Ana arterler ve diğer açık yollarda Bolu Belediyesi ve Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına yoğunlaştırdı. İlimizin bazı yerlerinde yaşanan su baskınlarından kaynaklı zarar ve hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Bolu’da afet boyutuyla etkileyen en önemli sorun elektrik kesintileri oldu. SEDAŞ ekipleri verilemeyen elektrik için 25 ekip ve 60 personelle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek gerilim hatları güzergahlarında kar dolayısıyla oluşan zorlu arazi şartlarında arıza ekiplerinin taşınması için Bolu AFAD Müdürlüğü 6 kişi taşıma kapasiteli özel nitelikli 8x8Amfibik araçla katkı sunuyor. Sağlık Müdürlüğü de 1 paletli ambulansıyla çalışmalara destek verdi. Bolu İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise ulaşıma kapalı tüm yolları tekrar ulaşıma açarak önemli ir başarıya imza attı.

Gece yaşanması muhtemel don olayları hakkında vatandaşlar yetkililer tarafından uyarılarak dikkatli olmaları istendi.