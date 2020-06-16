İlk hasadı Alişarlı ile Özcan yaptı



Haber: N. Halid Altundal

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin 150 metrekarelik üretim tesislerinde, Bolu Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, yaklaşık 45 gün önce 20 ton mantar besin maddesi kompost kullanılarak üretilen yaklaşık 6.5 ton organik kültür mantarının hasat çalışmaları başladı. Hasat çalışmalarına, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ile projede görevli akademisyenler ve belediye personeli katıldı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen mantarların toptan satışı, kilosu 10 liradan yapılacak.

ALİŞARLI: “MANTAR ÜRETİMİ, ÜRÜN GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA İYİ BİR ÖRNEK OLDU”

Mantar üretim tesislerinde organik kültür mantarlarının ilk hasadını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen mantar üretiminin, ürün geliştirme çalışmalarına iyi bir örnek teşkil edeceğini vurgulayarak, “Görüyoruz ki, el birliğinden güç doğabiliyor, fayda sağlanabiliyor. Bunu ispatlamış olduk. Ümit ederim bundan sonra da benzer çalışmaları arttırırız. Böyle güzel çalışmalarda her zaman iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu çalışma ile inşallah hem ilimize, hem bölgemize ve hem de ülkemize katma değer sunarız. Bu bizim en büyük hedefimiz ve övünç kaynağımız. Faydalı bir çalışma oldu, inşallah bu daha da gelişecek ve milletimiz ve devletimizle birlikte hep beraber kazanmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: “MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİNİ ÖZENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, üniversiteyle faydalı bir iş birliği yapıldığını vurgulayarak, özetle “Mantarlar, kompost dediğimiz besin maddesinde yetiştirildi ve yaklaşık 35 günde ilk filizler ortaya çıktı. İlk aşamada burada 20 ton kompost kullanıldı. İki aşamalı olarak, 150 metrekarelik alanda yaklaşık 6.5 ton mantar üretildi. Üniversitemiz bize burayı tahsis ettikten sonra bu ranza sistemi ve kompostu aldık ve bu yatırımı yaptık. Daha ilk hasatta da yatırımın maliyeti çıkmış oldu. Bir hedefimiz de kompostu Bolu’da üretebilmek ve çiftçilerimize sembolik bir ücretle veya ücretsiz dağıtabilmek. Mantar yetiştiriciliğini özendirmeyi ve Bolululara yeni bir imkan sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mantarın, Bolu çiftçisi ve köylüsü tarafından yetiştirilmesi ve pazarlanmasına destek vermek amacıyla bir kooperatif kurduklarını belirten Özcan konuşmasında ayrıca, “İnşallah kısa sürede Bolu, mantar üretiminde iyi bir yere gelecek. Belki Bolu’nun en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelecek. Biz bunu amaçlıyoruz. Sayın Rektörümüz ve değerli hocalarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇİFTÇİ: “YEREL MANTARLARI TOPLAYIP ONLARDAN MİSEL ÜRETİMİNİ DE GERÇEKLEŞTİRİRSEK…”

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ise, mantar tohumu miselin yerli üretilmesinin önemine dikkati çekerek, “Mantar üretiminin bir ayağı da misel yani mantar tohumu üretimi. Türkiye’de şu anda yüzde 90’ı ithal ediliyor. Mantar üzerine çalışan Beyhan hocamızın TÜBİTAK 1001 projesi var bu konuda. Bölgedeki yerel mantarları toplayıp onlardan misel üretimini de gerçekleştirirsek, mantarı tamamen kendi imkanlarımızla üretmiş olacağız.” dedi.