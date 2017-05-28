Mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayının ilk iftar yemeği Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesisleri Aşevinde gerçekleştirildi. İftar yemeğine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve eşi Güler Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Ak Parti Belediye Meclis üyesi Necip Çarıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aladdin Yılmaz iftar öncesi yemek dağıtımını bizzat kendisi yaptı. Ayrıca yemek dağıtımında Necip Çarıkçı ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’da yer aldı. Yemek dağıtımının ardından ezanın okunması ile birlikte vatandaşlar ilk iftarını İmarethane Sosyal Tesisinde açtılar. Ramazan Ayı programı ile ilgili açıklama yapan Bolu Belediyesi Basın Sorumlusu Ayşe Atılgan “Aşevinde Ramazan Ayının her günün 2500 kişiye sıcak yemek verilecek ve Aşevi Hayır Çarşısına kayıtlı ailelere de gıda yardımı yapacağız.. Bunun dışında 10 mahallede iftar sofraları kurulacak. İftardan sonra her akşam hava şartları müsait olduğu taktirde Kent Meydanında Ramazan Ayının ruhuna uygun Ney Dinletisi, İlahi gibi programlarımız olacak” dedi.

İftarın ardından Bolu Belediyesi tarafında Ramazan etkinlikleri kapsamında Kent meydanında bulunan etkinlik sahnesinde Tasavvuf konseri verildi.