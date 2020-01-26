İlk imza Ahmet Baysal’dan!

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Platformu koordinatörlüğünde 48 STK ve muhtarların katılımı ile oluşturulan çalışma grubunun hazırladığı deklarasyon, İstanbul Yakacık’ta yaşayan 4 Bolulu tarafından imzalanarak kampanya başlamış oldu. Deklarasyonu imzalayan Ahmet Baysal, Solmaz Baysal, Mebrure Bağışgil ve İlhan Bağışgil ilerleyen yaşlarına rağmen büyük bir heyecan ve sorumlulukla kampanyaya gönülden destek verdiler. Bolu ve Boluluların zarar görmemesi için yapılan çalışmalara her zaman destek olacaklarını söylediler.

İmza merasimi sonrasında kısa bir açıklama yapan Ahmet Baysal; “Bolululara selam ve sevgilerimi gönderiyorum, bu kampanyaya Bolululardan büyük bir destek bekliyorum, imza sayısının yüzbinlere ulaşmasını diliyorum” dedi.