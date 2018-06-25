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25 Haziran 2018 Pazartesi
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    • “İlk Kadın vekil olmanın sorumluluğunun farkındayım”

    Bolu siyasi tarihinin ilk kadın milletvekili olarak mecliste yer alacak olan AK Parti Bolu milletvekili Arzu Aydın ilk açıklamasını yaptı. İlk kadın milletvekili olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Aydın “mutlu ve gururluyum” dedi.

    25 Haziran 2018 Pazartesi 16:21
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    “İlk Kadın vekil olmanın sorumluluğunun farkındayım”

    Haber: Aysun Beykoz

    24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri’nde, ilimizde AK Parti 2, Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 vekille mecliste temsil edilecek. AK Parti 1. Sıra milletvekili adayı olarak seçim kampanyalarını yürüten milletvekili adayı Arzu Aydın, Bolu siyasi tarihinde mecliste Bolu’dan seçilen ilk kadın milletvekili oldu.

    7 yıldır AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapan ve son olarak seçim kararı alınmasının ardından 6 yıldır yürüttüğü Kadın Kolları Başkanlığı’ndan istifa ederek milletvekili adayı olan Arzu Aydın, seçim sonuçlarıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Bolu siyasi tarihinde ilk kadın milletvekili olmanın da gururunu yaşadığını ifade eden Aydın, “Milletvekili olmak çok önemli bir görev. Milletvekili olabilmenin çok büyük bir ehemniyeti var. Ama bunun önüne ‘ilk kadın milletvekili’ sıfatının eklenmiş olması hem insanda büyük bir sevinç, gurur kaynağı oluyor ama bunun ötesinde çok büyük bir sorumluluk da omuzlarınızda ağır bir yük olarak kendisini gösteriyor. Çünkü kadın milletvekili olmak olaylara farklı bir bakış açısı getirmek demek. Daha duygusal yaklaşabilmek demek. Çocuklara, gençlere bir anne şefkati ile yaklaşmak, kadınlara bir şekilde onlara dost, arkadaş, onların dilinden, derdinden anlayan kişi olarak yaklaşmak sorumluluğu üzerinizde. Tabi burada abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlarla beraber de onların ablası, bacısı olarak bir görev inşallah yürüteceğiz.”

    Aydın,  “ilk kadın milletvekili” sıfatını hakkıyla taşıyabilmek istediğini söyleyerek, “Rabbim bizi sözünü tutanlardan eylesin. Verdiğimiz sözleri yerine getirebilelim. İnşallah biz bir sonraki süreçte bu süreç gerçekleşsin, görevimiz belli olsun, komisyonumuz belli olsun. Biz alışalım, o alışma sürecinden sonra da inşallah Bolu için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye genelinde, kadın için ne yapılması gerekiyorsa, gençlerin sorunlarıyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa elini taşın altına koyan kullarından eylesin diyorum” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Siyasi, Tarihinin, Ilk, Kadın

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