İlk kazma vuruldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla, Yeni Mahalle Zirve Caddesi’ne yapılacak park projesine başlandı. Şehir estetiğine uygun, yaklaşık 5131 m² alan üzerine yapılacak olan aile parkı önümüzdeki aylarda halkımızın hizmetine sunulacak. Aile parkında; ailelerin oturabileceği 13 adet kamelya, 1 takım oyun grubu, 1 takım fitness, 1 adet basketbol sahası, 332 metre yürüyüş yolu ve 2750 m² yeşil alan yapılacak. Geredelilerin hafta içi ve hafta sonları gidip ailesiyle eğlenebileceği, spor yapabileceği alanlar ortaya çıkacak.

“İLÇEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Parkımızda kazı ve düzenleme çalışmaları başladı. Şu anda yaptığımız zemin düzenleme, yol aplikasyonları ve yollara göre de alt yapı çalışmaları olacak. Yaklaşık 5 dönümlük bir arazi burası. Vatandaşımızın gelip burada oturup dinleneceği, spor yapabileceği, çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir alan oluşturacağız. Bölgede oturan vatandaşlarımız zaman zaman bize bu taleplerini iletiyordu. Biz de değerlendirmemizi yaparak vatandaşlarımıza bu hizmeti sunacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.