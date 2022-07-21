İlk kez düzenlenecek olan Orman oyunları olimpiyatları Bolu’da!

Haber: S. Özge Yücel

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) tarafından “Orman Fakülteleri Yarışıyor” mottosuyla düzenlenen yarışma 24 Temmuz Pazar günü ilimiz Merkez ilçesi Yumrukaya köyünde gerçekleştirilecek.

Ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi için önümüzdeki yıllarda görev yapacak olan genç ormancılar bu etkinlikte bir araya gelecek.

YARIŞMAYA KATILACAK ÜNİVERSİTELER

Yarışmaya Düzce Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültelerinden yarışmacılar katılım sağlayacak.

ETKİNLİĞE HERKESE DAVET ETTİ

TOD Bolu Temsilcisi Kanber Öztoprak, “Türkiye Ormancılar Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve Bolu Temsilciliğimiz dışında Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Orman Bölge Müdürü ve Orman İşletme Müdürlerinin davetliler listesinde bulunduğu etkinliğe katılmanız dileği ile” diyerek tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.