İlk kez hakim karşısına çıkacaklar

Haber: Aysun Beykoz

Olay geçtiğimiz yıl Şubat ayında ilimizin Seben ilçesi Çeltikdere Köyü’nde meydana geldi. Aynı arazide bulunan odunluk yüzünden Büyüktopaç ailesi mensupları arasında çıkan tartışma büyüdü ve aile içi bir katliama dönüştü. Aynı aileden 4 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı olay Bolu tarihine geçerek en kanlı katliam oldu. Bu büyük olayın iddianamesi ise bir yıl gibi uzun bir sürede anca tamamlanabildi. Kan donduran detayların yer aldığı iddianamede, Mustafa Büyüktopaç'ın yaralı halde yerde yatan Ayhan Büyüktopaç'ın kafasına keserle vurarak öldürdüğü de yer aldı. 42 sayfadan oluşan iddianameye, Metin Büyüktopaç'ın ölümden son anda nasıl kurtulduğu da yansıdı.

Müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar

Yaşanan olayda Ayhan Büyüktopaç (51), Emine Büyüktopaç (44), Taşkın Büyüktopaç (26) ve Zekiye Büyüktopaç (54) yaşamını yitirirken olayın ardından Zeki Büyüktopaç (55), Hasan Büyüktopaç (76), Mustafa Büyüktopaç (33) ve Onur Büyüktopaç (31) tutuklandı.

Zeki Büyüktopaç,'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' oğlu Onur Büyüktopaç, 'Kasten öldürme' , 'Korku kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Silahla tehdit', Hasan ve Mustafa Büyüktopaç'da 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanacaklar.

Tutuklu sanıklar bugün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim önüne çıkarak ifade verecekler.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 15:33