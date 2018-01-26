Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı 1. dönem toplantısı, Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Toplantıda 2017 yılı yatırımları değerlendirilirken, koordinasyon kurulu üyeleri tarafından 2018 yılında yapılacak projelerle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, henüz 2018 yılı yatırımları netleşmediği için 2017 yılı verilerini paylaşarak, katılımcılara Bolu’da devam eden projeleri aktardı.

Bolu Valisi Aydın Baruş; 1 Ocak - 31 Aralık 2017 Dönemi itibari ile İl genelinde 128'i Bölge Müdürlükleri, 10'u Üniversite, 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı, 19'u İl Özel İdaresi, 106'sı İl Müdürlükleri, 190'ı Kaymakamlıklar (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) ve 139'u Belediyelere ait olmak üzere toplam 595 proje yürütülmekte olduğunu belirtti.

PROJE BEDELLERİNİN TOPLAMI 2 MİLYAR 999 MİLYON TL

Söz konusu projelerin proje bedelleri toplamının 2 milyar 999 milyon TL. olduğunu ifade eden Vali Baruş, verdiği istatistiki bilgilerde şu ifadelere yer verdi: “2017 yılı ödenekleri 387 milyon (003) bin TL olup, yıl ödeneklerinin harcaması 311 milyon 439 bin TL’dir. Ödeneklerin % 24'ü ulaştırma, % 22'si eğitim, % 18'i diğer kamu hizmetleri, % 9'u tarım, % 5'i enerji, % 2'si turizm, % 11'i inşaat, % 4'ü orman, % l'i spor, % 4'ü sağlık sektörüne aittir.

EN ÇOK PROJE ULAŞTIRMADA

Belediye yatırımlarının proje bedelleri toplamı 256 milyon 774 bin TL, 2017 yılı ödenekleri 39 milyon 375 bin TL, yıl ödeneklerinin harcaması: 35 milyon 319 bin TL’dir. Kurumlardan alınan bilgilere göre 595 Projeden; Proje Aşamasında 41, Yaklaşık Maliyet Aşamasında 11, İhale Safhasında 19, İhalesi Yapılan 3, Devam Eden 149, Biten 372 adet proje vardır.

Projelerin Sektörel dağılımı ise; Eğitim 36, Enerji 28, İnşaat 6, Madencilik, Orman 7, Sağlık 43, Spor 7, Tarım 34, Turizm 44, Ulaştırma 98, Diğer Kamu Hizmetleri 291’dir.”

Vali Baruş’un konuşmasının ardından toplantının birinci bölümünde Bölge Müdürleri, ikinci bölümünde ise İl Müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu’da 2017 yılında biten ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdiler ve kurumları ile ilgili sorulan soruları cevaplandırdılar.

“ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLİYORUM”

Toplantının sonunda açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Aydın Baruş, toplantının son derece yararlı geçtiğine inandığını belirterek, “Karşılıklı olarak hem sorunları dile getirerek çözüm noktalarını konuşarak sorunları giderme hem de koordinasyon sağlanması gereken konularda kurumlarımız arasında bilgileri paylaşma noktasında yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. 2018 yılı yatırım programları belli olduktan sonra muhtemelen önümüzdeki toplantıda ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah 2018 yılı ilimiz ve ülkemiz için önemli yatırımların yapıldığı, yararlı çalışmaların yapıldığı bir yıl olacak” dedi.

“DUALARIMIZLA ASKERLERİMİZE DESTEK OLALIM”

Vali Baruş ayrıca Suriye Afrin’de savaşan askerlerimiz için de dualarımızla destek olmamız gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Suriye Afrin’de savaşan askerlerimiz için dualarımızı esirgemeyelim. Hepimizin gönlü askerimizle birlikte. Bu sabah 2. Komando Tugay Komutanımızla görüştüm. Moralleri gayet yerinde ve gerçekten çok güçlü bir inançla oradalar. Bizden bekledikleri dua. Lütfen dualarımızda askerlerimizi eksik etmeyelim. İnşallah ordumuzun muvaffakiyetiyle bu harekat sonuçlanacak. Şimdiye kadar vermiş olduğumuz şehitlerimiz var. Yüce Allah’ımız onlara rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bundan sonra bizi üzecek kayıplarla karşılaşmayız inşallah, ama ülkemizin huzuru için şer güçlere karşı, ülkemize kast edenlere karşı da mücadele etmek her zaman görevimiz. Bizler de orada aktif olarak destek olamasak da manevi olarak dualarımızla askerimize güç veriyoruz. ’dedi.

Haber: Aysun Beykoz