Haber: Esra Öztürk

Kooperatif Yöneticilerine eğitim semineri düzenlendi. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bolu İli Orman Kooperatifleri Bölge Birliğinin müştereken hazırladığı program 13 Aralık 2017 tarihinde Köroğlu Sofrası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Program Ormancılık Kooperatifleri Birlik Başkanı İdris ŞENEL'in açılış konuşmalarıyla başladı. Programa S.S. Zonguldak-Karabük-Bartın Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sabri ÖZGÜN, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem KAPLAN ve ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri TETİK’in konuşmalarıyla devam edildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri TETİK konuşmalarında kooperatiflerin önemine değindi. Kooperatifçilerimizin eğitimine verdikleri hassasiyete dikkat çeken TETİK bu tür programlara katılımın verimliliği artıracağından bahsetti. Yine İlimizde 183 Tarımsal Kalkınma, 4 Sulama, 2 Su ürünleri olmak üzere Toplam 189 Tarımsal amaçlı Kooperatif bulunduğunu, Kooperatiflerin toplam 15.112 ortağı bulunduğunu, 164 kooperatif üst örgütlenmesinin ''Bolu İli Bölgesi Orman Kooperatifleri Birliği'' çatısı altında toplandığını söyledi. Ayrıca Bakanlığımız tarafından kredilendirilen 12 Kooperatif ile Or-köy ve kendi imkanları ile de 4 kooperatif olmak üzere; toplam 16 projenin hayata geçirildiğini; ilimiz ve ilçelerinde 4 adet Yetiştirici Birliği, 7 adet Üretici Birliği bulunduğuna dikkat çekti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan KESKİN’de konuşmasında Kooperatif yönetiminde bir fiil görev alan Kooperatif yöneticilerine kesim, sürütme ve nakliye sırasında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulundu.

Daha sonra İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan ŞEN Kooperatif Yöneticilerine yönelik yaptığı sunumlarında Kooperatif Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları, olağan genel kurullarda karşılaşılan genel sorunlar, kooperatif genel kurullarının birleştirilerek yapılabilmesi, gündem maddelerinin hazırlanması ve yapılacak işlemler ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptı.

Sonrasında Kooperatif yöneticileri ile sunum ve bilgilendirme yapan kişiler arasında soru cevap şeklinde eğitime devam edildi. Son olarak Türkiye’de ilk defa uygulanan Mesleki Yeterlilik İmtihan Belgeleri Törenle sahiplerine verildi. Böylece ilk uluslararası geçerliliği olan orman kesimiyle ilgili sertifika sahibi kooperatifçiler ilimizde göreve başlamış oldu.