Haber: Aysun Beykoz

Kaza gece saatlerinde gerçekleşti. Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde Rüzgarlar Köyü mevkiinde seyreden 74 BR 794 plakalı araç yoğun yağmur nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen araç önünde seyreden 54 E 6192 plakalı yük taşıyan kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarptıktan sonra duramayan aracı son olarak bariyerler durdu.

Olay yerine gelen 110 İtfaiye ekipleri ismi öğrenilemeyen 74 BR 794 plakalı aracın şoförünü sıkıştığı otomobilinden çıkarıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kamyonun şoförü hafif, diğer aracın şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.