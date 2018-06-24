Haber: Kasım ŞAHİN

27. dönem milletvekili seçimlerinde Bolu ÜK Parti 2’inci sıra milletvekili adayı olan Fehmi Küpçü, oyunu Gerede ilçesinde eşi Naile Küpçü, 14 yaşındaki kızı Bengüsu Küpçü ve bu yıl üniversite sınavlarına ilk kez girecek olan 18 yaşındaki oğlu İbrahim Küpçü ile birlikte oyunu kullandı.

Vekil Küpçü, oğlu İbrahim’in 2 yaşındayken AK Parti Bolu Milletvekili seçildiğini ve şu an da 18 yaşına girmesiyle birlikte oğlunun ilk oyunu da kendisiyle kullandığını belirterek; “Bu benim için büyük bir onur. Oğlumla beraber aynı sandıkta oyumuzu kullandık. Türkiye geleceği için ailecek oylarımızı kullanmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

18 yaşına girmesiyle birlikte ilk kez sandığa gittiğini dile getiren İbrahim Küpçü’de; “İlk oyumu milletvekilliği seçimlerde babama kullanarak, bir oy da benden dedim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan’a oyumu kullanarak, Türkiye’nin geleceğini bir ışık da ben yakmış oldum. Türkiye’nin bir genci olarak oyumun herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletvekili babamla birlikte ilk oyumu da kullanmanın heyecanını yaşıyorum” açıklamasında bulundu.



