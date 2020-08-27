İlk rakip Keçiörengücü

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. TFF 1. Lig, bu sezon 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

İlk rakip Ankara Keçiörengücü

Çok kötü bir sezonu geride bırakarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Boluspor’un ilk haftaki rakibi Ankara Keçiörengücü oldu. Kırmızı beyazlılar Ankara temsilcisi ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR

ADANASPOR-İSTANBULSPOR

OSMANLISPOR-ESKİŞEHİRSPOR

ALTAY-Y.SAMSUNSPOR

BOLUSPOR-A.KEÇİÖRENGÜCÜ

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR

MENEMENSPOR-ALTINORDU

BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR

AKHİSARSPOR-TUZLASPOR

İŞTE BOLUSPOR'UN 17.HAFTALIK FİKSTÜRÜ:

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 21:57