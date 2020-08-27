İlk rakip Keçiörengücü

Haber: Volkan Yılmaz
TFF 1.Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. TFF 1. Lig, bu sezon 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak. TFF 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.
İlk rakip Ankara Keçiörengücü
Çok kötü bir sezonu geride bırakarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Boluspor’un ilk haftaki rakibi Ankara Keçiörengücü oldu. Kırmızı beyazlılar Ankara temsilcisi ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İŞTE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR
ADANASPOR-İSTANBULSPOR
OSMANLISPOR-ESKİŞEHİRSPOR
ALTAY-Y.SAMSUNSPOR
BOLUSPOR-A.KEÇİÖRENGÜCÜ
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR
MENEMENSPOR-ALTINORDU
BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR
AKHİSARSPOR-TUZLASPOR
İŞTE BOLUSPOR'UN 17.HAFTALIK FİKSTÜRÜ:
Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 21:57