Özel Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma az bir süre kala siyasi partiler alanlara çıkarak Evet ve Hayır oylarını toplamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bolu’da faaliyet gösteren Alp Araştırma Şirketi anketörleri tarafından Pazartesi günü referandum anket çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrası ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin sonucunda Evet ile Hayır arasında sadece 0.3 fark oluştu. Bu fark Hayırcıları ön plana çıkarttı.

Yapılan ankete 605 Ak Partili katılırken, bunlardan 434’ü Evet, 98’i Hayır, 66’sı kararsız, 2’si oy kullanmayacağını ve 5 kişide farklı cevap verdiği belirlendi. CHP’li seçmenlerden ise 284 Bolulu vatandaş ankete katıldı. CHP’li seçmenlerden 23’ü Evet, 245’i Hayır, 13’ü kararsız, 3’ü oy kullanmayacağını beyan etti. Diğer bir önemli parti olan ve Ak Partiyle birlikte omuz omuza referanduma giden MHP’de ise büyük bir şaşkınlık gözlemlendi. Ankete katılan 218 MHP’liden 51’i Evet, 141’i ise Hayır oy kullanacağını açıkladı. 22 seçmen kararsız olduğunu, 3 MHP’li ise oy kullanmayacağını 1 MHP’lide farklı cevap verdi. EVET-HAYIR oylamasında bir diğer güç olarak gösterilen HDP’li seçmenlerde ankete şu şekilde cevap verdiler. Ankete katılan 11 HDP’li den 2’si Evet, 7’si Hayır, 1’i kararsız, 1’i oy kullanmayacağını açıkladı. Saadet Partisinden de 14 seçmen ankete katıldı. 3’ü Evet derken 10’u Hayır oyu yönünde 1’i karasız yönünde görüş bildirdi. Anketin bir diğer partisi ise BBP oldu. 114 BBP’liden 30’u Evet, 41’i Hayır derken, 33’ü kararsız, 2’si oy kullanmayacağını 8’i ise farklı cevaplar vererek ankete katıldılar.

Bin 284 seçmenin katıldığı referandum anketinin sonucunda da ortaya çok çarpıcı bir tablo çıktı. Anket sonuçlarına göre EVET yüzde 43.1, HAYIR ise 43.4 oldu. Kararsızlar ise yüzde 11.1 olarak değerlendirildi. Bolu’da EVET-HAYIR sonuçlarını kararsız olan yüzde 11.1’lik kesim ile oy kullanmayacak olan yüzde 1.3’lük kesim sandığa giderse belirleyici olacak. Şu anki anket sonuçlarına göre HAYIR önde gidiyor.

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

Alp Araştırma Şirketi yöneticileri yaptıkları anket hakkında görüşlere yer verdiler; 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1284 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye oy verdiği, referandumda ne diyeceği, seçimin adil olup olmadığı, seçmende kutuplaşma olup olmadığı ve bu gün seçim olsa hangi partiye oy vereceği soruldu.

Açıklamalara geçmeden önce anket uygulamasının genel bir değerlendirmesini yaparsak, daha önce yaptığımız tüm anketlerden (2002 de beri) en zor anketimiz olmuştur. Seçmenlerden cevap almakta zorlandık. İlk defa bu kadar düşük oranda cevap veren oldu. Özellikle kadınlar anketimizi cevaplamakta isteksizdiler. Anketörlerimizin büyük çoğunluğu bayanlardan olmasına rağmen.

Bir diğer direnç memurlardan geldi. Katılımcılardan da görüleceği gibi memurlar ankete katılmak istemiyor. Ya üzerlerinde baskı hissediyorlar ya da çekiniyorlar. Cevap verenlerin içinde de hayır tercihini kullananlar çoğunlukla.

Yine anketörlerimizin izlenimlerine göre seçmenlerdeki kutuplaşma izlenebilir hale gelmiş, hayır oyu verenlerle evet oyu verenler arasında tartışmaların olduğu görülmüştür.

Genel kanaatim şudur. Hayır oyu kullanacak seçmen kendisini baskı altında hissediyor. Anketi cevaplamamasının en büyük sebebi bu. Ayrıca adil bir seçin yada oylama olmayacağı endişesini taşıyor.

Tablolar

İkamet Tablo-1 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde İl merkezi 813 63,3 63,3 63,3 ilçe 117 9,1 9,1 72,4 Köy 109 8,5 8,5 80,9 İl dışı 237 18,5 18,5 99,4 Yurt dışı 8 ,6 ,6 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Tablo 1 de seçmenlerin ikamet ettikleri yere göre dağılımı görülüyor. İl merkezi yanında ilçe ve köy gibi örneklerin olması anketi yaptığımız günün özelliğinden kaynaklanıyor. Anketi özellikle Pazartesi günü yapıyoruz ki o gün Bolu’nun pazarı, çok miktarda köy, kasaba ve ilçe sakini şehre geliyor. Böylece homojen bir seçmen kitlesini bir arada yakalayabiliyoruz. Zaten anketlerimizin tutarlı olmasının bir sebebi de budur.

Yaşlar Tablo-2 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde 18-24 403 31,4 31,4 31,4 25-30 126 9,8 9,8 41,2 31-40 160 12,5 12,5 53,7 41-50 174 13,6 13,6 67,2 51-60 190 14,8 14,8 82,0 61-70 168 13,1 13,1 95,1 70+ 63 4,9 4,9 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Tablo 2 de seçmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı görülüyor. Bolu artık bir Üniversite şehri olduğu için öğrenciler kalabalık bir seçmen kitlesini oluşturuyorlar. Kadınlar ve memurlar gibi yerel seçmen çekingen kaldığından ankete yüksek oranda katılım sağlamıştır.

Cinsiyeti Tablo-3 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Erkek 829 64,6 64,6 64,6 Kadın 455 35,4 35,4 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Tablo 3 de cinsiyet dağılımı görülüyor. Kota koymadığımız için dengesiz çıkmıştır. Kadınlar cevap vermede isteksiz davranmaktadır.

meslekler Tablo-4 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Memur 94 7,3 7,3 7,3 Esnaf 111 8,6 8,6 16,0 İşçi 147 11,4 11,4 27,4 Ev hanımı 121 9,4 9,4 36,8 Emekli 210 16,4 16,4 53,2 Öğrenci 353 27,5 27,5 80,7 Doktor 2 ,2 ,2 80,8 Mimar-Müh 8 ,6 ,6 81,5 Muhasebeci 6 ,5 ,5 81,9 Öğretmen 16 1,2 1,2 83,2 Çiftçi 29 2,3 2,3 85,4 İşsiz 10 ,8 ,8 86,2 Serbest 116 9,0 9,0 95,2 Diğer 61 4,8 4,8 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Meslek gruplarında ilk dikkati çeken memurların gerektiği oranda ankete katılmadıkları görülüyor. Memurlarda genellikle bir çekingenlik varsa da bu durun son günlerdeki ülke gündemiyle iyiden iyiye kendini gösteriyor. Siyasi tercihlerini açıklamaktan çekiniyorlar. Bir başka önemli bulgu büyük oranda HAYIR oyu kullanacaklarını beyan ediyorlar.

Eğitimi Tablo-5 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Okur-Yazar 62 4,8 4,8 4,8 İlkokul 321 25,0 25,0 29,8 Ortaokul 138 10,7 10,7 40,6 Lise 375 29,2 29,2 69,8 Yüksek ok. 197 15,3 15,3 85,1 Fakülte 149 11,6 11,6 96,7 Yüksek Lisans 40 3,1 3,1 99,8 Doktora 2 ,2 ,2 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Tablo 5 deki değerlerin ülke gerçekleriyle uyumlu olduğu görülmektedir.

Son Genel seçimde kime oy verdiniz? Tablo-6 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde AKP 605 47,1 47,1 47,1 CHP 284 22,1 22,1 69,2 MHP 218 17,0 17,0 86,2 HDP 11 ,9 ,9 87,1 SP 14 1,1 1,1 88,2 BBP 7 ,5 ,5 88,7 Kullanmadı 31 2,4 2,4 91,1 Diğer 114 8,9 8,9 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Çapraz tabloları değerlendirmek için seçmene önceki siyasi tercihlerini de sorduk. AKP yine önde. CHP seçmeni her zaman olduğu gibi ankete az katılım sağlamıştır. MHP ise fazla katılım sağlamıştır. Bunun bir sebebi gençlerin çoğunlukta olmalarıdır.

Referandumda hangi oyu kullanacaksınız? Tablo-7 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Evet 554 43,1 43,1 43,1 Hayır 557 43,4 43,4 86,5 Kararsız 142 11,1 11,1 97,6 Kullanmayacak 17 1,3 1,3 98,9 Diğer 14 1,1 1,1 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Referandum tercihlerine gelince, AKP dönemlerinde Bolu’da ilk defa AKP karşısında bu oranda bir blok karşımıza çıkıyor. Kırsal kesim ve ilçeler özellikle Gerede bu oranları yükseltse de bir önceki tercih tablosuna bakarak AKP de %4 lük bir kayıp olduğu söylenebilir. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa ki cevap vermeyenlerin önemli bir kısmının üzerinde baskı hissettiği için böyle davrandığını düşünüyoruz, bunlar sandığa gittiklerinde bu oran daha da yükselebilir. Kararsızların oranı hala yüksek. Bunların da hayıra yakın olabileceği düşünülebilir.

Sizce adil bir seçim olacak mı? Tablo-8 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Evet 554 43,1 43,1 43,1 Hayır 562 43,8 43,8 86,9 Kesinlikle hayır 30 2,3 2,3 89,3 Bilgim yok 98 7,6 7,6 96,9 İlgilenmiyorum 6 ,5 ,5 97,4 Fikrim yok 29 2,3 2,3 99,6 diğer 5 ,4 ,4 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Tablo 8 de enteresan bir durum, aynı zamanda da anketin sağlıklı olduğunu teyit eden sonuçlar çıkmıştır. Referandumun adil yapılıp yapılamayacağı endişesi ile evet hayır oranları aynı çıkmıştır. Hayırcılar endişe ederken, evetçiler rahat görünüyor.

Sizce seçmenler arasında kutuplaşma var mı? Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde Evet 822 64,0 64,0 64,0 Hayır 347 27,0 27,0 91,0 Bundan sonra olur 26 2,0 2,0 93,1 Biraz var 40 3,1 3,1 96,2 Fikrim yok 47 3,7 3,7 99,8 Diğer 2 ,2 ,2 100,0 Total 1284 100,0 100,0

En önemli bulgularımızdan biri, ankete katılanların %69’u ülkede bir kutuplaşma olduğunu kabul etmektedirler. Bu toplumsal barış için çok önemli bir orandır. Aslında bu oran tehlike sinyallerini göstermektedir. Bu oranın içinde iktidar partisinin de seçmenleri olması endişenin ortak olduğunu göstermektedir. Ülke gündemine sık sık gelen referandum, seçim gibi ayrışmaya zemin teşkil edecek faaliyetlerde daha dikkatli olunması birleştirici bütünleştirici söylemlerin ön plana çıkarılması gerektiği ortaya çıkıyor.

Bu gün seçim olsa kime oy verirsiniz? Tablo-10 Sayı Yüzde Yüzde Cumulative Yüzde AKP 549 42,8 42,8 42,8 CHP 284 22,1 22,1 64,9 MHP 227 17,7 17,7 82,6 HDP 7 ,5 ,5 83,1 SP 16 1,2 1,2 84,3 BBP 9 ,7 ,7 85,0 Kararsız 112 8,7 8,7 93,8 Kullanmayacak 35 2,7 2,7 96,5 Diğer 45 3,5 3,5 100,0 Total 1284 100,0 100,0

Ankette son olarak sorduğumuz soruya verilen cevaplarda, partilerin son durumları görülüyor. Seçmenlerin bir önceki tercihleri ile karşılaştırdığımızda CHP ve MHP de bir kayıp yaşanmazken AKP de yaklaşık 5 puanlık bir gerileme görülüyor.