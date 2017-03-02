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02 Mart 2017 Perşembe
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    Alp Araştırma Şirketi tarafından 30 anketör ile 1284 kişi üzerinde yapılan anket çalışması sonuçlandı. Bir gün içerisinde tamamlanan Evet mi? Hayır mı? Anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

    02 Mart 2017 Perşembe 09:31
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    İlk referandum anketi açıklandı

     Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma az bir süre kala siyasi partiler alanlara çıkarak Evet ve Hayır oylarını toplamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bolu’da faaliyet gösteren Alp Araştırma Şirketi anketörleri tarafından Pazartesi günü referandum anket çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrası ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin sonucunda Evet ile Hayır arasında sadece 0.3 fark oluştu. Bu fark Hayırcıları ön plana çıkarttı.

    Yapılan ankete 605 Ak Partili katılırken, bunlardan 434’ü Evet, 98’i Hayır, 66’sı kararsız, 2’si oy kullanmayacağını ve 5 kişide farklı cevap verdiği belirlendi. CHP’li seçmenlerden ise 284 Bolulu vatandaş ankete katıldı. CHP’li seçmenlerden 23’ü Evet, 245’i Hayır, 13’ü kararsız, 3’ü oy kullanmayacağını beyan etti. Diğer bir önemli parti olan ve Ak Partiyle birlikte omuz omuza referanduma giden MHP’de ise büyük bir şaşkınlık gözlemlendi. Ankete katılan 218 MHP’liden 51’i Evet, 141’i ise Hayır oy kullanacağını açıkladı. 22 seçmen kararsız olduğunu, 3 MHP’li ise oy kullanmayacağını 1 MHP’lide farklı cevap verdi. EVET-HAYIR oylamasında bir diğer güç olarak gösterilen HDP’li seçmenlerde ankete şu şekilde cevap verdiler. Ankete katılan 11 HDP’li den 2’si Evet, 7’si Hayır, 1’i kararsız, 1’i oy kullanmayacağını açıkladı. Saadet Partisinden de 14 seçmen ankete katıldı. 3’ü Evet derken 10’u Hayır oyu yönünde 1’i karasız yönünde görüş bildirdi. Anketin bir diğer partisi ise BBP oldu. 114 BBP’liden 30’u Evet, 41’i Hayır derken, 33’ü kararsız, 2’si oy kullanmayacağını 8’i ise farklı cevaplar vererek ankete katıldılar.

    Bin 284 seçmenin katıldığı referandum anketinin sonucunda da ortaya çok çarpıcı bir tablo çıktı. Anket sonuçlarına göre EVET yüzde 43.1, HAYIR ise 43.4 oldu. Kararsızlar ise yüzde 11.1 olarak değerlendirildi. Bolu’da EVET-HAYIR sonuçlarını kararsız olan yüzde 11.1’lik kesim ile oy kullanmayacak olan yüzde 1.3’lük kesim sandığa giderse belirleyici olacak. Şu anki anket sonuçlarına göre HAYIR önde gidiyor.

     

     

    ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

     

     

    Alp Araştırma Şirketi yöneticileri yaptıkları anket hakkında görüşlere yer verdiler; 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1284 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye oy verdiği, referandumda ne diyeceği, seçimin adil olup olmadığı, seçmende kutuplaşma olup olmadığı ve bu gün seçim olsa hangi partiye oy vereceği soruldu.

     

    Açıklamalara geçmeden önce anket uygulamasının genel bir değerlendirmesini yaparsak, daha önce yaptığımız tüm anketlerden (2002 de beri) en zor anketimiz olmuştur. Seçmenlerden cevap almakta zorlandık. İlk defa bu kadar düşük oranda cevap veren oldu. Özellikle kadınlar anketimizi cevaplamakta isteksizdiler. Anketörlerimizin büyük çoğunluğu bayanlardan olmasına rağmen.

     

    Bir diğer direnç memurlardan geldi. Katılımcılardan da görüleceği gibi memurlar ankete katılmak istemiyor. Ya üzerlerinde baskı hissediyorlar ya da çekiniyorlar. Cevap verenlerin içinde de hayır tercihini kullananlar çoğunlukla.

     

    Yine anketörlerimizin izlenimlerine göre seçmenlerdeki kutuplaşma izlenebilir hale gelmiş, hayır oyu verenlerle evet oyu verenler arasında tartışmaların olduğu görülmüştür.

     

    Genel kanaatim şudur. Hayır oyu kullanacak seçmen  kendisini baskı altında hissediyor. Anketi cevaplamamasının en büyük sebebi bu. Ayrıca adil bir seçin yada oylama olmayacağı endişesini taşıyor.

     

     

    Tablolar

     

     

     

    İkamet

    Tablo-1

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    İl merkezi

    813

    63,3

    63,3

    63,3

    ilçe

    117

    9,1

    9,1

    72,4

    Köy

    109

    8,5

    8,5

    80,9

    İl dışı

    237

    18,5

    18,5

    99,4

    Yurt dışı

    8

    ,6

    ,6

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Tablo 1 de seçmenlerin ikamet ettikleri yere göre dağılımı görülüyor. İl merkezi yanında ilçe ve köy gibi örneklerin olması anketi yaptığımız günün özelliğinden kaynaklanıyor. Anketi özellikle Pazartesi günü yapıyoruz ki o gün Bolu’nun pazarı, çok miktarda köy, kasaba ve ilçe sakini şehre geliyor. Böylece homojen bir seçmen kitlesini bir arada yakalayabiliyoruz. Zaten anketlerimizin tutarlı olmasının bir sebebi de budur.

     

    Yaşlar

    Tablo-2

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    18-24

    403

    31,4

    31,4

    31,4

    25-30

    126

    9,8

    9,8

    41,2

    31-40

    160

    12,5

    12,5

    53,7

    41-50

    174

    13,6

    13,6

    67,2

    51-60

    190

    14,8

    14,8

    82,0

    61-70

    168

    13,1

    13,1

    95,1

    70+

    63

    4,9

    4,9

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Tablo 2 de seçmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı görülüyor. Bolu artık bir Üniversite şehri olduğu için öğrenciler kalabalık bir seçmen kitlesini oluşturuyorlar. Kadınlar ve memurlar gibi yerel seçmen çekingen kaldığından ankete yüksek oranda katılım sağlamıştır.

     

     

    Cinsiyeti

    Tablo-3

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Erkek

    829

    64,6

    64,6

    64,6

    Kadın

    455

    35,4

    35,4

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Tablo 3 de cinsiyet dağılımı görülüyor. Kota koymadığımız için dengesiz çıkmıştır. Kadınlar cevap vermede isteksiz davranmaktadır.

     

     

     

     

    meslekler

    Tablo-4

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Memur

    94

    7,3

    7,3

    7,3

    Esnaf

    111

    8,6

    8,6

    16,0

    İşçi

    147

    11,4

    11,4

    27,4

    Ev hanımı

    121

    9,4

    9,4

    36,8

    Emekli

    210

    16,4

    16,4

    53,2

    Öğrenci

    353

    27,5

    27,5

    80,7

    Doktor

    2

    ,2

    ,2

    80,8

    Mimar-Müh

    8

    ,6

    ,6

    81,5

    Muhasebeci

    6

    ,5

    ,5

    81,9

    Öğretmen

    16

    1,2

    1,2

    83,2

    Çiftçi

    29

    2,3

    2,3

    85,4

    İşsiz

    10

    ,8

    ,8

    86,2

    Serbest

    116

    9,0

    9,0

    95,2

    Diğer

    61

    4,8

    4,8

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Meslek gruplarında ilk dikkati çeken memurların gerektiği oranda ankete katılmadıkları görülüyor. Memurlarda genellikle bir çekingenlik varsa da bu durun son günlerdeki ülke gündemiyle iyiden iyiye kendini gösteriyor. Siyasi tercihlerini açıklamaktan çekiniyorlar. Bir başka önemli bulgu büyük oranda HAYIR oyu kullanacaklarını beyan ediyorlar.

     

    Eğitimi

    Tablo-5

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Okur-Yazar

    62

    4,8

    4,8

    4,8

    İlkokul

    321

    25,0

    25,0

    29,8

    Ortaokul

    138

    10,7

    10,7

    40,6

    Lise

    375

    29,2

    29,2

    69,8

    Yüksek ok.

    197

    15,3

    15,3

    85,1

    Fakülte

    149

    11,6

    11,6

    96,7

    Yüksek Lisans

    40

    3,1

    3,1

    99,8

    Doktora

    2

    ,2

    ,2

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Tablo 5 deki değerlerin ülke gerçekleriyle uyumlu olduğu görülmektedir.

     

     

     

     

    Son Genel seçimde kime oy verdiniz?

    Tablo-6

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    AKP

    605

    47,1

    47,1

    47,1

    CHP

    284

    22,1

    22,1

    69,2

    MHP

    218

    17,0

    17,0

    86,2

    HDP

    11

    ,9

    ,9

    87,1

    SP

    14

    1,1

    1,1

    88,2

    BBP

    7

    ,5

    ,5

    88,7

    Kullanmadı

    31

    2,4

    2,4

    91,1

    Diğer

    114

    8,9

    8,9

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Çapraz tabloları değerlendirmek için seçmene önceki siyasi tercihlerini de sorduk. AKP yine önde. CHP seçmeni her zaman olduğu gibi ankete az katılım sağlamıştır. MHP ise fazla katılım sağlamıştır. Bunun bir sebebi gençlerin çoğunlukta olmalarıdır.

     

     

    Referandumda hangi oyu kullanacaksınız?

    Tablo-7

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Evet

    554

    43,1

    43,1

    43,1

    Hayır

    557

    43,4

    43,4

    86,5

    Kararsız

    142

    11,1

    11,1

    97,6

    Kullanmayacak

    17

    1,3

    1,3

    98,9

    Diğer

    14

    1,1

    1,1

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Referandum tercihlerine gelince, AKP dönemlerinde Bolu’da ilk defa AKP karşısında bu oranda bir blok karşımıza çıkıyor. Kırsal kesim ve ilçeler özellikle Gerede bu oranları yükseltse de bir önceki tercih tablosuna bakarak AKP de %4 lük bir kayıp olduğu söylenebilir. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa ki cevap vermeyenlerin önemli bir kısmının üzerinde baskı hissettiği için böyle davrandığını düşünüyoruz, bunlar sandığa gittiklerinde bu oran daha da yükselebilir. Kararsızların oranı hala yüksek. Bunların da hayıra yakın olabileceği düşünülebilir.

     

     

    Sizce adil bir seçim olacak mı?

    Tablo-8

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Evet

    554

    43,1

    43,1

    43,1

    Hayır

    562

    43,8

    43,8

    86,9

    Kesinlikle hayır

    30

    2,3

    2,3

    89,3

    Bilgim yok

    98

    7,6

    7,6

    96,9

    İlgilenmiyorum

    6

    ,5

    ,5

    97,4

    Fikrim yok

    29

    2,3

    2,3

    99,6

    diğer

    5

    ,4

    ,4

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    Tablo 8 de enteresan bir durum, aynı zamanda da anketin sağlıklı olduğunu teyit eden sonuçlar çıkmıştır. Referandumun adil yapılıp yapılamayacağı endişesi ile evet hayır oranları aynı çıkmıştır. Hayırcılar endişe ederken, evetçiler rahat görünüyor.

     

     

     

    Sizce seçmenler arasında kutuplaşma var mı?

     

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    Evet

    822

    64,0

    64,0

    64,0

    Hayır

    347

    27,0

    27,0

    91,0

    Bundan sonra olur

    26

    2,0

    2,0

    93,1

    Biraz var

    40

    3,1

    3,1

    96,2

    Fikrim yok

    47

    3,7

    3,7

    99,8

    Diğer

    2

    ,2

    ,2

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

     

    En önemli bulgularımızdan biri, ankete katılanların %69’u ülkede bir kutuplaşma olduğunu kabul etmektedirler. Bu toplumsal barış için çok önemli bir orandır. Aslında bu oran tehlike sinyallerini göstermektedir. Bu oranın içinde iktidar partisinin de seçmenleri olması endişenin ortak olduğunu göstermektedir. Ülke gündemine sık sık gelen referandum, seçim gibi ayrışmaya zemin teşkil edecek faaliyetlerde daha dikkatli olunması birleştirici bütünleştirici söylemlerin ön plana çıkarılması gerektiği ortaya çıkıyor.

     

     

     

    Bu gün seçim olsa kime oy verirsiniz?

    Tablo-10

    Sayı

    Yüzde

      Yüzde

    Cumulative Yüzde

     

    AKP

    549

    42,8

    42,8

    42,8

    CHP

    284

    22,1

    22,1

    64,9

    MHP

    227

    17,7

    17,7

    82,6

    HDP

    7

    ,5

    ,5

    83,1

    SP

    16

    1,2

    1,2

    84,3

    BBP

    9

    ,7

    ,7

    85,0

    Kararsız

    112

    8,7

    8,7

    93,8

    Kullanmayacak

    35

    2,7

    2,7

    96,5

    Diğer

    45

    3,5

    3,5

    100,0

    Total

    1284

    100,0

    100,0

     

     

    Ankette son olarak sorduğumuz soruya verilen cevaplarda, partilerin son durumları görülüyor. Seçmenlerin bir önceki tercihleri ile karşılaştırdığımızda CHP ve MHP de bir kayıp yaşanmazken AKP de yaklaşık 5 puanlık bir gerileme görülüyor.

    Anahtar Kelimeler: Alp, Araştırma, Şirketi, 30, Anketör

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