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25 Ocak 2017 Çarşamba
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    • İLK ŞARKISINI ŞEHİTLER İÇİN YAYINLADI

    Uzun yıllar Bolu’da müzisyenlik yapan ve yakın zamanda albüm çıkartmaya hazırlanan Met Sefer, youtube’da yayınladığı ilk şarkısıyla milyonları duygulandırdı.

    25 Ocak 2017 Çarşamba 09:06
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    İLK ŞARKISINI ŞEHİTLER İÇİN YAYINLADI

    Bolu’da yaşayan ve kendi bestelediği şarkılarıyla yakın zamanda albüm çıkarmaya hazırlanan Met Sefer, albümden önce sözü ve müziği yine kendisine ait olan anlamlı bir şarkıyı sosyal medya üzerinden paylaşarak milyonları duygulandırdı. Şarkı görselinde Bolulu Şehitlere de yer veren Met Sefer’in “Çirkin Karanlık” isimli parçası şimdiden izlenme rekorları kırmaya başladı.

    İlk şarkısında şehitlerimize yer veren Met Sefer açıklamalarda bulunarak, “Bu şarkının sözlerini yazarken gerçekten rahatsız olduğum bir durumu ele almak istedim. Bazı insanlar gibi sosyal medya üzerinden klavye delikanlılığı yapmak yerine, bir müzisyen olarak duygularımı en iyi ifade edebileceğim şekilde yansıtmaya çalıştım. Bu şarkıyı milyonların dinlemesi ve beğenmesi benim için önemli değil. Tek istediğim artık çocuklar ağlamasın ve geride gözü yaşlı insanlar olmasın. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden terör olayları artık son bulsun. Gerçekten tesadüfen yaşıyoruz ve insan hayatının bu kadar ucuz olduğunu görmek beni de derinden sarsıyor. Eğer imkanlarım ve fırsatım yeterse ilk albümümden elde ettiğim gelirin bir kısmını şehit ailelerimiz için kullanmak istiyorum. Ateş gerçekten düştüğü yeri yakıyor, o çocukları sadece anlamaya çalıştım ama başıma gelmeden anlayamayacağımın farkındayım. Son olarak söyleyebileceğim şu ki, bu vatan için bir gün son nefesimi vermem gerekirse, seve seve veririm” dedi.  BMA

    Anahtar Kelimeler: Uzun, Yıllar, Bolu’da, Müzisyenlik, Yapan

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