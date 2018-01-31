Haber: Semih Baykal

Yaşar Yüceer Başkanlığında gerçekleşecek olan İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Toplantıların ilk oturumunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında çay ocağı olarak kullanılan 25 m²lik yerin, çay ocağı olarak bedeli karşılığında tahsis edilmesi talebi ile mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe Karaçayır mahallesinde 1583 ada 3 nolu parsel

934 m²’lik arsa vasıflı taşınmazın 71/934 oranındaki hissenin satışına ilişkin konunun görüşülmesi talebi ele alınacak.

06 ŞUBAT SALI

Toplantıların Salı günü gerçekleşecek oturumunda ise İl Özel idaresi ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yapılan işlerde protokol imzalanması için İl Özel İdaresi adına Vali Aydın Baruş’a yetki verilmesi talebini görüşecek olan meclis üyeleri, İller Bankası olağan toplantılarında İl Özel İdaresini temsilen bir adet İl Genel Meclis üyesini seçecek.

07 ŞUBAT ÇARŞAMBA

Çarşamba günü, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğine ödenek aktarılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor karara bağlandıktan sonra ilimiz Kıbrısçık İlçesi yöresel ürünlerinin araştırılması, aile, ilçe ve ilimiz ekonomisine katkılarının araştırılması için nelerin yapılmasına dair Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonundan gelecek rapor görüşülecek.

Merkez İlçe Yakabayat ve Musluklar grup köyleri ile Banaz köyü keşler mahallesine içme ve kullanma suyu tahsisi ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelecek rapor da bu toplantıda masaya yatırılacak.

08 ŞUBAT PERŞEMBE

Toplantıların Perşembe günü gerçekleşecek olan oturumunda Mudurnu ilçesi, Samat köyü 1331 nolu parsel için hazırlanan sanayi alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ve Merkez ilçe, Güneyfelakettin köyü 1070 nolu parsel için hazırlanan tarım ve hayvancılık tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık komisyonundan gelecek raporlar görüşülerek karara bağlanacak.

09 ŞUBAT CUMA

İl Genel Meclisi Şubat Ayı toplantıları, Cuma günü İlimiz Gerede İlçesi Ahmetler köyü Yeni (Kamiller) Mahallesinin Köy Yerleşik alanı genişletme planının onanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelecek raporun görüşülüp karara bağlanması ile sona erecek.