Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Belediye Meclisi, 2017 yılı Ocak ayı toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Bolu Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelen meclis üyeleri Bolu'ya dair önemli konuları görüşerek karara bağladı. Meclisin ikinci oturumunda taksi ve diğer toplu taşıma araçlarının fiyatları, plan bütçe ve imar görüşmeleri yapıldı.