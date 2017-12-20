Haber: Kasım Şahin

Kurucu il başkanı Mehmet Aydın başkanlığında toplanan yönetim partiye yeni katılanların tanışmalarıyla başladı. İyi Parti Genel Merkezinin % 25 kadın kotası kendini hissettirdi. İyi Partide kadınlar iyiden iyiye kendilerini hissettirdiler. Özellikle siyasete yeni giren kadınların çok heyecanlı ve hevesli oldukları görüldü. Toplantıda partide görev dağılımı ve çalışma grupları da oluşturuldu. Bu gurupların oluşturulmasında liyakat ve uzmanlık alanlarına dikkat edildi. İl başkanı Mehmet Aydın il başkanlığının açılışına Genel Başkan Sayın Meral Akşener’i de davet edeceklerini ve görkemli bir açılış planladıklarını belirtti.