Haber: Kasım ŞAHİN

Saat 13.10 sıralarında adı Oktay olarak belirlenen yaşıl bir vatandaş İzzet Baysal Caddesi Tabaklar Hamamı önünde yüksek tansiyon nedeniyle bir anda yere yığıldı. Bu durumu gören vatandaşlar hemen 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu.

Duyarlı vatandaşlar sağlık ekiplerinin gelmense kadar Oktay isimli vatandaşın hiç yanından ayrılmadılar. Bir çok vatandaş, yaşlı adamı konuşturup baygınlık geçirmesini engellemeye çalışırken, çevredeki esnaflar tarafından getirilen yastık ise Oktay isimli şahsın başının altına konuldu.

Bu sırada olayı başından beri takip eden duyarlı bir kadın ise yaşlı adamın başının altına bir elini koyarken, diğer eliyle de kolunu tutup ilk yardımda bulundu. Tansiyon hastası olduğu belirlenen vatandaş İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılırken, Oktay isimli şahsın Vergi Dairesinden emekli olduğu belirlendi.